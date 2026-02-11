Roma si riempie di polemiche dopo la messa in onda della serie tv su Enzo Tortora. La fiction ripercorre gli ultimi giorni prima dell’arresto del conduttore, avvenuto nel 1983, accusato di traffico di droga e camorra. Ma tra i commenti, molti insistono: il referendum del 1983 non c’entra niente. La vicenda, infatti, resta ancora molto discussa, con le ferite di un caso giudiziario che ha segnato la televisione italiana.

Roma, 11 febbraio 2026 – Il 17 giugno del 1983, Enzo Tortora, presentatore da 28 milioni di telespettatori con il suo Portobello, viene arrestato con l’accusa di fare parte della camorra e di traffico di droga. Si tratta di un clamoroso errore giudiziario che farà precipitare il popolare conduttore televisivo in un vero incubo, in una “storia degna di Kafka”, come afferma Marco Bellocchio che la ricostruisce in modo attento e coinvolgente nella serie in sei puntate Portobello già presentato a Venezia e dal 20 febbraio sulla nuova piattaforma Hbo Max. Ma il grande regista respinge ogni possibile collegamento con il prossimo referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La serie tv sull’incubo di Tortora: “Ma il referendum non c’entra”

Approfondimenti su Tortora Portobello

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tortora Portobello

Argomenti discussi: Più di 50 serie tv tratte da libri in arrivo nel 2026; Unfamiliar, trama e cast della serie tv thriller su Netflix; Libri, serie tv e film 2026: tutti i consigli di lettura per gli appassionati; 16 nuove serie tv Netflix da vedere a Febbraio 2026.

La serie tv sull’incubo di Tortora: Ma il referendum non c’entraIl regista Marco Bellocchio parla di Portobello che debutterà il 20 febbraio su Hbo Max. Protagonista Gifuni: Non è legata all’attualità. Il fatto che esca ora è solo sfortunata coincidenza ... quotidiano.net

«On This Day... 1776», la serie creata con AI sull’indipendenza: polemiche negli UsaL'effetto della fiction firmata dal regista Darren Aronofsky è straniante: non ci sono volti noti, tutti gli attori sono realizzati con l'intelligenza artificiale ... corriere.it

Portobello, Bellocchio presenta la serie tv su Enzo Tortora: "Storia di dolore e di cecità" - facebook.com facebook

Bellocchio: «La mia serie su Enzo Tortora non c'entra nulla col referendum sulla giustizia» x.com