La Scuola italiana al bivio | tra funzione pubblica costituzionale e le riforme Valditara

La scuola italiana si trova di nuovo al centro di polemiche. Da quando Giuseppe Valditara è diventato ministro dell’Istruzione, il dibattito si è acceso più volte. Le sue parole e le sue proposte dividono opinionisti, insegnanti e studenti. Mentre alcuni vedono nelle sue mosse un modo per rinnovare il sistema, altri lo accusano di mettere a rischio i principi fondamentali della scuola pubblica. La discussione si riaccende ora nel 2024, con tensioni che rischiano di allontanare ulteriormente le parti coinvolte.

