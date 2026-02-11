La Scuola italiana al bivio | tra funzione pubblica costituzionale e le riforme Valditara
La scuola italiana si trova di nuovo al centro di polemiche. Da quando Giuseppe Valditara è diventato ministro dell’Istruzione, il dibattito si è acceso più volte. Le sue parole e le sue proposte dividono opinionisti, insegnanti e studenti. Mentre alcuni vedono nelle sue mosse un modo per rinnovare il sistema, altri lo accusano di mettere a rischio i principi fondamentali della scuola pubblica. La discussione si riaccende ora nel 2024, con tensioni che rischiano di allontanare ulteriormente le parti coinvolte.
Con riferimento agli insistenti interventi del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sull'educazione nelle scuole si è sviluppato sin dal suo insediamento e si è riacceso nel 2024 un infuocato e divaricante dibattito non solo nel mondo della Scuola, ma anche nel resto del.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondimenti su Scuola italiana
Dalla guida della Filtea-Cgil al ruolo di ministra dell’Istruzione, ha attraversato decenni di vita pubblica italiana tra impegno civile, riforme e polemiche
Valeria Fedeli, figura di rilievo della vita pubblica italiana, è venuta a mancare a 76 anni a Roma.
Serie C al bivio tra crisi e riforme: Gravina valuta l’addio al professionismo, Marani ci pensa
La Serie C attraversa un momento di incertezza, tra tensioni finanziarie e problemi di governance.
Ultime notizie su Scuola italiana
Argomenti discussi: Personale scolastico all’estero: chiesto incontro al MAECI sulle criticità nella scuola italiana statale di Istanbul; La scuola italiana e i docenti di sinistra; Competenze non cognitive: parte la sperimentazione nelle scuole; Scuola in lingua italiana: approvate le nuove Indicazioni provinciali per il secondo ciclo - Provincia autonoma di Bolzano.
Friuli Venezia Giulia, al via la sperimentazione della scuola bilingue italiano-tedesco: si parte nel 2026Dal 2026 il Friuli Venezia Giulia sperimenterà la scuola bilingue italiano-tedesco nelle aree montane. Un percorso di otto anni, dall’infanzia alle medie, per valorizzare l’identità locale e offrire n ... orizzontescuola.it
Scuola italiana, 22.211 studenti iscritti al nuovo annoLa scuola italiana si prepara ad accogliere l'avvio dell'anno scolastico 2025/26, previsto in Alto Adige lunedì 8 settembre. I dati delle iscrizioni confermano un trend positivo e in continua ... ansa.it
"Mi fanno fare di tutto tranne che insegnare": lo sfogo di un docente che vuole lasciare la scuola italiana - facebook.com facebook
Nel dibattito nazionale sul futuro della scuola italiana, il tema dell’innovazione rischia spesso di ridursi a un lessico ripetuto, talvolta svuotato di contenuto. Digitalizzazione, internazionalizzazione, competenze, orientamento: parole chiave che acqu… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.