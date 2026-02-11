La Schedina | Notte di stelle | da Atlético-Barcellona al derby dell’Arsenal

Questa notte il calcio internazionale si accende con grandi sfide. Dall’Atletico Madrid contro il Barcellona, fino al derby dell’Arsenal, il giovedì 12 febbraio 2026 porta una serie di partite che promettono emozioni intense. Le squadre scendono in campo per conquistare punti importanti e avvicinarsi alle fasi finali delle competizioni. I tifosi sono pronti a vivere un’altra notte di spettacolo e adrenalina.

Il giovedì calcistico del 12 febbraio 2026 si presenta come un mosaico di sfide internazionali dal sapore di alta classifica e scontri a eliminazione diretta. Dai campi storici della Premier League alle calde atmosfere sudamericane, passando per i verdetti pesanti delle coppe nazionali europee, la serata si preannuncia come un lungo viaggio attraverso il calcio d’élite. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 12022026 20:30 BELGIO: Coppa del Belgio  Antwerp – Anderlecht  Combo X2 + Under 4,5 12022026 20:30 SVIZZERA: Superliga  Sion – Basilea  Gol + Over 2,5 12022026 21:00 INGHILTERRA: Premier League  Brentford – Arsenal  Multigol 0 – 1 casa + 1 – 4 ospite 12022026 21:00 SPAGNA: Coppa del Re  Atlético de Madrid – Barcellona  Gol 12022026 23:00 ARGENTINA: Liga Profesional  Tigre – Aldovisi  Combo 1X + Multigol 1 – 4 12022026 23:00 BRASILE: Serie A  Atletico PR – Santos  Combo 1X + Multigol 1 – 5 L’evento clou si disputa al Civitas Metropolitano, dove Atlético de Madrid e Barcellona si affrontano nella semifinale di Coppa del Re. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

