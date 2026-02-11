La Schedina | Notte di stelle | da Atlético-Barcellona al derby dell’Arsenal

Questa notte il calcio internazionale si accende con grandi sfide. Dall’Atletico Madrid contro il Barcellona, fino al derby dell’Arsenal, il giovedì 12 febbraio 2026 porta una serie di partite che promettono emozioni intense. Le squadre scendono in campo per conquistare punti importanti e avvicinarsi alle fasi finali delle competizioni. I tifosi sono pronti a vivere un’altra notte di spettacolo e adrenalina.

Il giovedì calcistico del 12 febbraio 2026 si presenta come un mosaico di sfide internazionali dal sapore di alta classifica e scontri a eliminazione diretta. Dai campi storici della Premier League alle calde atmosfere sudamericane, passando per i verdetti pesanti delle coppe nazionali europee, la serata si preannuncia come un lungo viaggio attraverso il calcio d'élite. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 12022026 20:30 BELGIO: Coppa del Belgio Antwerp – Anderlecht Combo X2 + Under 4,5 12022026 20:30 SVIZZERA: Superliga Sion – Basilea Gol + Over 2,5 12022026 21:00 INGHILTERRA: Premier League Brentford – Arsenal Multigol 0 – 1 casa + 1 – 4 ospite 12022026 21:00 SPAGNA: Coppa del Re Atlético de Madrid – Barcellona Gol 12022026 23:00 ARGENTINA: Liga Profesional Tigre – Aldovisi Combo 1X + Multigol 1 – 4 12022026 23:00 BRASILE: Serie A Atletico PR – Santos Combo 1X + Multigol 1 – 5 L'evento clou si disputa al Civitas Metropolitano, dove Atlético de Madrid e Barcellona si affrontano nella semifinale di Coppa del Re.

