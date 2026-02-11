La Salernitana vince e scaccia la crisi la voce dei tifosi | Tre punti di ripartenza

La Salernitana torna alla vittoria battendo 3-0 in casa e respira di nuovo. I tifosi sono entusiasti e sperano che questa vittoria sia il via a una ripresa. La squadra ha mostrato grinta e determinazione, e il gol di Lescano con il suo gesto simbolico ha acceso l’entusiasmo dei presenti. Non capita spesso di vedere una partita così, e ora tutti sperano che questa vittoria porti ad un nuovo slancio.

Non capita tutte le notti di vincere 3-0 in casa e di specchiarsi nel gesto dei “sogni d'oro” di Lescano. La doppietta dell'argentino e soprattutto il gol in apertura del suo connazionale Molina, sublimato dalla bella prestazione dell'ex Siracusa, hanno consentito alla Salernitana di battere il.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Salernitana CRISI Crisi Salernitana, la voce dei tifosi: "Un'altra figuraccia" Dopo la recente crisi della Salernitana, i tifosi esprimono il loro malcontento con un coro di fischi e richieste rivolte al presidente Iervolino. Crisi Salernitana, la voce dei tifosi: "La squadra ha lacune, deve essere rinforzata" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Salernitana - Audace Cerignola 2-3, la reazione dei tifosi a fine gara Ultime notizie su Salernitana CRISI Argomenti discussi: Benevento da infarto: sbaglia un rigore al 93', segna il gol vittoria al 102'! Crollo Salernitana; La Salernitana vince e scaccia la crisi, la voce dei tifosi: Tre punti di ripartenza; Una Salernitana ‘saggia’ e spietata vince una gara preparata bene in settimana; Il Benevento vince al minuto 102, sconfitta per la Salernitana. La Salernitana vince e scaccia la crisi, la voce dei tifosi: Tre punti di ripartenzaI supporter granata accolgono il successo casalingo con un sospiro di sollievo. Il 3-0 contro il Casarano aiuta a preparare con maggiore serenità il prossimo derby contro la Cavese ... salernotoday.it Una rete del Cerignola per liquidare la Salernitana: è di Moreso l’1-0Quotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... lanotiziaweb.it Il #Benevento vince e convince, ma la #Salernitana non è da meno: #Casarano strapazzato! ULTIM'ORA shorturl.at/BbxQZ - facebook.com facebook LA SALERNITANA VINCE, LA CURVA FISCHIA GUARDA IL VIDEO x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.