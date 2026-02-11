La Sacra ampolla di Ortona sarà ospitata nella basilica del Volto Santo di Manoppello

Questa mattina è stato annunciato che la reliquia della Sacra Ampolla di Ortona arriverà nella basilica del Volto Santo di Manoppello. La reliquia, che contiene il sangue sgorgato nel 1566 dall’affresco dell’oratorio del Crocifisso di Ortona, sarà esposta ai fedeli per un periodo di tempo. La notizia ha suscitato grande interesse tra i devoti della zona, che aspettano di poterla vedere da vicino.

La Sacra ampolla verrà portata nei luoghi più visitati della cristianità. Il sangue del s.s. Crocifisso sarà ospite a Manoppello il prossimo 7 e 8 marzo 2026 Arriverà nella basilica del Volto Santo di Manoppello la reliquia del sangue sgorgato il 13 giugno 1566 dall’affresco custodito nell’oratorio del Crocifisso di Ortona. La “Sacra ampolla” verrà portata nei luoghi più visitati della cristianità. Il sangue del s.s. Crocifisso sarà ospite a Manoppello il prossimo 7 e 8 marzo 2026, come fanno sapere l’associazione culturale “Anno domini 1566” in collaborazione con la basilica concattedrale san Tommaso apostolo e con il patrocinio della città di Ortona.🔗 Leggi su Chietitoday.it

