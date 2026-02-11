La Rossi Lorenzo si deve arrendere | chiusura dopo un secolo di tessuti

La Rossi Lorenzo di Villasanta chiude i battenti dopo un secolo di attività. La storica azienda tessile, che nel 2024 aveva festeggiato i 100 anni, ha deciso di chiudere definitivamente. La decisione è stata presa ieri, lasciando senza lavoro decine di dipendenti e segnando la fine di una lunga tradizione industriale in zona.

Villasanta (Monza Brianza), 11 febbraio 2026 – Chiude definitivamente la Rossi Lorenzo e figli di Villasanta, la storica azienda tessile che nel 2024 aveva compiuto 100 anni. L’azienda si occupa di preparazione, tintura e finissaggio di tessuti per l’abbigliamento. Un settore divorato dalla concorrenza di prodotti più economici e di qualità inferiore. "Abbiamo fatto di tutto per salvare l’attività – racconta Alice Rossi – io sono la quarta generazione dopo il trisnonno Lorenzo, il nonno Luigi, mio papà Ruggero. Ho 42 anni e lavoro qui da 15. Sono nata e cresciuta in questa azienda che è la nostra vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Approfondimenti su Rossi Lorenzo

Ultime notizie su Rossi Lorenzo

