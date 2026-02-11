La ripresa dell’offensiva nell’orizzonte di Gaza Ancora più devastante

Questa mattina, a Washington, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato il presidente americano Donald Trump. Al centro del colloquio, la ripresa delle operazioni militari nella zona di Gaza. La situazione si fa sempre più tesa, con attacchi che provocano nuove distruzioni e vittime tra i civili. La regione resta nel caos, mentre le parti cercano di trovare una via d’uscita.

Palestina L’esercito israeliano lavora al piano per un’offensiva a primavera e oggi Netanyahu dirà a Trump che la fase 2 ha fallito e serve la forza. Sul tavolo l’invasione terreste di zone prima non raggiunte: Deir al Balah e la tendopoli di al-Mawasi. Senza più ostaggi da sfruttare, l’obiettivo torna la distruzione di Hamas. Sullo sfondo due obiettivi, di medio e lungo termine: le elezioni e la pulizia etnica dei palestinesi Palestina L’esercito israeliano lavora al piano per un’offensiva a primavera e oggi Netanyahu dirà a Trump che la fase 2 ha fallito e serve la forza. Sul tavolo l’invasione terreste di zone prima non raggiunte: Deir al Balah e la tendopoli di al-Mawasi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Le forze israeliane hanno sviluppato piani per nuove operazioni militari a Gaza, prevedendo un’offensiva intensiva a marzo.

