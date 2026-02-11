Partono ufficialmente le Giornate di raccolta del farmaco in tutta la provincia. Da ieri e fino a lunedì prossimo, tredici comuni si sono impegnati a raccogliere medicine da donare a chi non può permettersele. L’iniziativa, avviata più di vent’anni fa e ormai consolidata in una settimana di eventi, mira a distribuire un aiuto concreto alle persone in difficoltà.

Hanno preso ufficialmente il via ieri, e proseguiranno fino a lunedì prossimo in tutta la provincia, le " Giornate di raccolta del farmaco " promosse dal Banco farmaceutico che oramai vanno avanti da più di vent’anni e che, negli ultimi sei, sono state trasformate in una intera settimana. Sono tredici in totale i comuni della provincia che avranno farmacie che aderiscono a questo percorso, per un totale di 37 punti-vendita, interamente dedicato alla solidarietà: si potranno acquistare, farmaci da automedicazione (antinfluenzali, antinfiammatori e così via) senza obbligo di ricetta medica affidandoli al farmacista stesso e, tramite le associazioni di volontariato, donarli alle persone che ne hanno bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La raccolta del farmaco. Un dono per chi non ce la fa. Tredici comuni hanno detto sì

Approfondimenti su Banco Farmaceutico

Questa mattina è stata aperta ufficialmente la XXVIa Giornata di Raccolta del Farmaco a Verona.

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, torna la giornata di raccolta del farmaco, giunta alla sua 26esima edizione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Banco Farmaceutico

Argomenti discussi: 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco; Torna la Raccolta del Farmaco, una settimana di solidarietà per chi ha bisogno; Giornate di Raccolta del Farmaco 2026: a Rivoli una settimana di solidarietà per il diritto alla salute; Tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco: una settimana di solidarietà in tutta Italia.

La settimana della raccolta del farmaco. A beneficio di undici realtà del territorioFino al 16 febbraio in 45 farmacie senesi: fabbisogno di oltre 7.560 confezioni ... msn.com

La raccolta del farmaco. Un dono per chi non ce la fa. Tredici comuni hanno detto sìLe giornate promosse dal Banco sono iniziate ieri e proseguiranno fino a lunedì prossimo. Sono coinvolti 37 punti vendita. Il sindaco Celesti: Un piccolo gesto per un aiuto reale. lanazione.it

Oggi al Thriller Café chiudiamo le porte a chiave e accendiamo una luce diretta sul viso. Tutto si svolge in una stanza. “I tredici colpevoli” di Georges Simenon è una raccolta di racconti che ci presenta una figura affascinante: il Giudice istruttore Froget. Se Mai - facebook.com facebook