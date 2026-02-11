La raccolta dei rifiuti nel mirino dell' Antitrust | Evitare conflitto di interessi

L’Antitrust ha aperto un’indagine sui bandi per la raccolta dei rifiuti organici nella provincia di Bologna. Le autorità vogliono capire se ci siano conflitti di interesse nelle gare d’appalto, che coinvolgono le aziende incaricate di gestire il servizio. La questione riguarda direttamente cittadini e amministratori locali, preoccupati di trasparenza e correttezza. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi sulla posizione dell’Autorità e eventuali modifiche alle procedure di assegnazione.

I bandi di gara per la raccolta dei rifiuti organici nella provincia di Bologna finiscono nel mirino dell'Antitrust. "Fondamentale che le gare siano svolte o quantomeno monitorate da un soggetto terzo non in conflitto di interessi", scrive l'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla.

