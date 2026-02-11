La rabbia di Dominik Paris dopo aver perso lo sci al SuperG delle Olimpiadi Il commento | Speriamo spengano i microfoni dalle sue parti – Il video

Dominik Paris si è sfogato duramente dopo aver perso lo sci al SuperG alle Olimpiadi. La sua rabbia è evidente e il commento di un collega Rai, che ha detto “Speriamo spengano i microfoni dalle sue parti”, ha fatto discutere. Purtroppo, il video mostra che le sue parole sono state udite chiaramente.

«Speriamo spengano i microfoni dalle sue parti». L’augurio del commentatore Rai però non è stato esaudito. Perché dopo aver perso uno sci nella discesa al SuperG di queste Olimpiadi di Milano-Cortina l’azzurro Dominik Paris si è lasciato andare, comprensibilmente, a qualche secondo di rabbia. La bestemmia e gli inviati Rai (che non sentono). Intento a parlare con l’allenatore Alberto Ghidoni, a Paris è scappata quella che sembra una bestemmia verso i piani alti del cielo. «Porc..», avrebbe esclamato il campione. Forse perché a 100 chilometri orari è riuscito a evitare una porta e comunque, con una altissima velocità, a non farsi davvero male.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Dominik Paris La sfortuna perseguita Dominik Paris: lo sci si sgancia nel superG delle Olimpiadi. Cos’è successo all’azzurro Durante il superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Dominik Paris ha avuto una giornata difficile. Dominik Paris, il giallo dello sci perso alle Olimpiadi: “Non riesco a spiegarmi come sia successo” Dominik Paris si trova ancora a cercare risposte dopo la disavventura alle Olimpiadi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Dominik Paris Argomenti discussi: Dominik Paris di nuovo sul podio, secondo posto in Coppa del Mondo ?di Crans Montana; Conferenza stampa di Arne Slot: Verdetto su Liverpool 1-2 Manchester City; Dominik Fischnaller punta al podio nello slittino sulla pista più contestata, è terzo dopo le discese di oggi; 44° Torino Film Festival 2026: retrospettiva Marilyn Monroe. «Porc..». La rabbia di Dominik Paris dopo aver perso lo sci al SuperG delle Olimpiadi. Il commento: «Non abbiamo sentito bene» – Il video«Speriamo spengano i microfoni dalle sue parti». L’augurio del commentatore Rai però non è stato esaudito. Perché dopo aver perso uno sci nella discesa al SuperG di queste Olimpiadi di Milano-Cortina ... open.online Dura 15’ e sei porte il Super G di Dominik Paris. Lo sci destro della medaglia di bronzo in discesa si stacca durante una curva a sinistra e la gara per l’azzurro finisce praticamente prima di cominciare, prima del primo intermedio. Nessuna conseguenza per l’al - facebook.com facebook Dominik Paris perde uno sci e cade nel SuperG valevole per la combinata a #MilanoCortinaOlympic2026 #lapresse #Olimpiadilnvernali2026 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.