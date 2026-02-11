La questura ricorda Giovanni Palatucci alla Cittadella della Pace

Oggi a Rondine si è svolta una cerimonia semplice ma significativa per ricordare Giovanni Palatucci. La questura ha reso omaggio alla sua memoria alla Cittadella della Pace, un momento di riflessione in un giorno che segna la sua scomparsa, avvenuta il 10 febbraio 1945 a Dachau. Presenti poche persone, ma tutte concentrate a onorare un uomo che ha rischiato la vita per aiutare i perseguitati.

Un momento sobrio ma carico di valore quello vissuto oggi a Rondine per rendere omaggio a Giovanni Palatucci, scomparso il 10 febbraio 1945 nel campo di sterminio di Dachau. Ogni anno, nella Cittadella della Pace, la sua figura viene ricordata attraverso un'iniziativa che invita alla riflessione.

