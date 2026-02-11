La Procura apre un’indagine su Conte per insulti all’arbitro

La Procura ha deciso di aprire un’indagine contro Antonio Conte, dopo le polemiche scatenate durante il match di Coppa Italia tra Napoli e Como. L’allenatore azzurro è sotto inchiesta per aver rivolto insulti all’arbitro, che ha portato alla conseguente eliminazione del Napoli dalla competizione. La scena ha fatto molto discutere, con i tifosi divisi tra chi difende Conte e chi chiede rispetto per le regole del gioco.

Il Napoli viene eliminato dal Como in Coppa Italia, ma la serata del Maradona può portare altre conseguenze per il club partenopeo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, durante la partita Napoli-Como di Coppa Italia, Antonio Conte ha rivolto degli insulti all'arbitro Manganiello che sono sfuggiti allo stesso direttore di gara (che era lontanissimo) e al quarto uomo (che pare in quel momento avesse gli auricolari attivi), ma non alle telecamere. Così quell' "almeno vallo a vedere, testa di c.", è finito in mattinata sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chinè, che sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio dell'episodio, per valutare l'apertura (probabile) di un procedimento disciplinare a suo carico, visto che nel referto arbitrale non c'è nulla.

