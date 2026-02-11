La procedura sulle terme Slitta la vendita di alcuni locali Anche le serre calde Torretta

La vendita di alcuni locali delle terme di via Grocco si ferma ancora. Le aste previste tra lunedì e martedì scorso sono state rinviate a una data futura. La decisione riguarda anche le serre calde Torretta, la capanna spazzini e le ex latrine fortuna, che non sono state messe all’asta come previsto. La procedura di concordato preventivo in continuità resta in stand-by, lasciando in sospeso le trattative per la vendita di questi immobili.

Slittano a nuova data le vendite di un fondo per uso commerciale in via Grocco, le serre calde Torretta, la capanna spazzini e le ex latrine fortuna, previste tra lunedì e martedì scorsi nell'ambito della procedura di concordato preventivo in continuità delle Terme. Una questione tecnica ha convinto gli organi della procedura a chiedere la sospensione temporanea degli inviti a presentare offerte migliorative rispetto alle offerte irrevocabili di acquisto già presentate per questi immobili. Una nuova data per la scadenza dovrebbe essere fissata a breve. Per il fondo commerciale in via Grocco, Enrico Terzani, liquidatore giudiziale della procedura, ha ricevuto un'offerta irrevocabile di acquisto per 37.

