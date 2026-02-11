La principessa Anna conquista tutti a Milano Cortina 2026 con un semplice gesto di stile. Anche se di solito non ama attirare l’attenzione, questa volta ha fatto parlare di sé grazie a un paio di occhiali da sole con lente arancione. Un dettaglio che ha catturato gli sguardi e acceso le conversazioni tra i presenti.

Da ieri invece sui social è stata elogiata per i suoi occhiali da sole con lenti colorate. Un coro unanime è rimasto stupito dalla coolness della reale che indossava alcuni pezzi Adidas come la giacca blu in materiale isolante e, appunto, l'accessorio tecnico piuttosto appariscente.

© Vanityfair.it - La principessa Anna è la più cool di Milano Cortina 2026. E il merito è tutto di quegli occhiali già virali

La Principessa Anna è arrivata a Milano per partecipare alle Olimpiadi 2026.

La principessa Anna arriva a Milano-Cortina 2026, a 50 anni dalla sua prima Olimpiade come atleta.

