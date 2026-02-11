Cristian Chivu torna a Roma, questa volta come allenatore, per affrontare il suo ex tecnico Luciano Spalletti. I due hanno condiviso due stagioni tra le ultime file di Trigoria, prima che Chivu partisse per l’Inter nel 2007. Ora, sul campo dell’Olimpico, il difensore si trova di fronte alla sua prima sfida contro Spalletti, tra i fischi del pubblico. La partita segna un nuovo capitolo nella loro carriera, dopo anni di rapporti professionali e personali pieni di ricordi.

T ra tutti gli insulti che ha ascoltato su un campo di pallone, quello nella lingua madre sotto al solleone romano lo ha preso in contropiede: "E?ti o ru?ine pentru întreaga Românie". Sei la vergogna di tutta la Romania, gli disse un connazionale davanti al suo allenatore dell’epoca, Luciano Spalletti. Era l’allenamento del 20 luglio 2007 aperto al Flaminio, inizio ufficiale della stagione giallorossa. Cristian Chivu era stato preventivamente impacchettato verso Madrid, ma aveva fatto saltare l’affare da 18 milioni per onorare la parola data all’Inter. Insomma, era già nerazzurro nel cuore, mentre il suo tecnico lo scrutava da vicino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La prima volta di Chivu contro "papà" Spalletti: le lezioni a Trigoria e i fischi dell'Olimpico

