la presidente del parlamento tedesco visita lo yad vashem holocaust a gerusalemme

La presidente del Parlamento tedesco ha visitato il memoriale dell'Olocausto Yad Vashem a Gerusalemme. Julia Klöckner ha deposto una corona di fiori nella Sala della Memoria e ha riacceso la fiamma eterna. "Faremo tutto il possibile per salvaguardare la vita ebraica, combattere l'antisemitismo in tutte le sue forme e difendere la dignità di ogni essere umano", ha affermato durante la sua visita.

Ieri sera a San Siro Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, ha fatto tappa alla Gazzetta dello Sport.

