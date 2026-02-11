Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, smaschera le teorie sulla pista nera nelle stragi di mafia. Durante l’audizione in commissione Antimafia, De Luca ha detto chiaramente che si tratta di aria fritta e che queste teorie non trovano nessuna conferma nelle indagini. Qualcuno, insomma, potrebbe voler ancora depistare, ma i fatti sembrano parlare chiaro.

L’ultima audizione in commissione Antimafia del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca mette una pietra tombale sulle elucubrazioni relative alla fantomatica pista nera che avrebbero portato alle stragi di Capaci e via D’Amelio. Audizione in antimafia, smontate le ricostruzioni di Report. “Dopo aver affermato in una precedente audizione che la pista nera varrebbe ‘uno zero tagliato’, il procuratore di Caltanissetta “ha smontato integralmente le ricostruzioni fantasiose del famigerato servizio di Report, mostrando come tutti i contenuti del servizio siano gravemente viziati da parzialità e basati su dichiarazioni inattendibili”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “La pista nera sulle stragi di mafia è aria fritta”: parola del procuratore di Caltanissetta. Colosimo: qualcuno vuole ancora depistare?

Il procuratore di Caltanissetta ha dichiarato che la pista nera per le stragi del '92 non ha fondamento, evidenziando come le indagini si concentrino ancora sulla possibile connessione tra mafia e appalti.

