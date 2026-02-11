La partenza così e così poi la chiusura perfetta | Rieder e Kainzwaldner oro da brividi!

Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno vinto l’oro olimpico nello slalom gigante. Dopo una partenza difficile, sono risaliti in classifica nella seconda manche. Hanno sbagliato nel primo tratto, ma hanno chiuso alla grande, conquistando il primo posto e il podio più alto. La loro gara è stata un mix di errori e determinazione, ma alla fine hanno fatto la differenza.

Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sono campioni olimpici: terzi dopo la prima manche, sono andati all'attacco nella seconda, hanno sbagliato nel primo tratto ma hanno chiuso velocissimi. Gli atleti italiani di slittino hanno fatto il loro debutto in grande stile. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner completano la giornata d'oro dell'Italia dello slittino. Ci fa sognare anche lo slittino maschile! Rieder-Kainzwaldner a un soffio dai primi, la seconda manche che assegna le medaglie è alle 19.44. Scesi Nagler-Malleier nella prima manche dello slittino uomini.

