Le Acli di Arezzo lanciano la campagna di tesseramento 2026 con il tema “La pace in azione”. L’obiettivo è coinvolgere i soci e i circoli in azioni concrete per promuovere dialogo, partecipazione e solidarietà. La proposta punta a rafforzare il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per chi vuole impegnarsi in difesa dei diritti e nella costruzione di una società più giusta.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Tutto pronto per la nuova c ampagna di tesseramento delle Acli di Arezzo. I l tema del 2026 sarà “La pace in azione” che configura una sorta di manifesto programmatico per testimoniare un impegno concreto ai vari livelli dell’associazione, dalla rete dei circoli ai singoli soci, per il perseguimento di una società capace di promuovere dialogo, partecipazione attiva, reciproca solidarietà e tutela dei diritti. Il valore profondo del tesseramento alle Acli è proprio l’adesione a questi valori statutari che verranno perseguiti nel corso dell’anno attraverso l’organizzazione di eventi, l’attivazione di servizi e la promozione di progetti di carattere sociale, culturale e formativo per rispondere ai bisogni di cittadini e territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La pace in azione”: le Acli avviano la campagna di tesseramento 2026

Approfondimenti su Arezzo Pace

La Misericordia di Empoli apre le iscrizioni per il tesseramento 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Arezzo Pace

Argomenti discussi: AZIONE CATTOLICA / In cammino per la Pace: una giornata di fraternità, fede e speranza; Terra in Pace, l’Azione Cattolica della Diocesi di San Benedetto lancia il Mese della Pace 2026; Festa della pace; Tessitori di relazioni e di pace in famiglia e al lavoro.

La Festa della Pace 2026 dell’Azione Cattolica invita alla Pace in terraIn occasione della conclusione del Mese della Pace, l’Azione Cattolica di Asti ha organizzato ieri, domenica 8 febbraio, la Festa della Pace 2026, un momento di condivisione rivolto a grandi e piccoli ... lanuovaprovincia.it

La pace in azione: le Acli avviano la campagna di tesseramento 2026Tutto pronto per la nuova campagna di tesseramento delle Acli di Arezzo. Il tema del 2026 sarà La pace in azione che configura una sorta di manifesto programmatico per testimoniare un impegno concre ... teletruria.it

“La pace in azione”: le Acli avviano la campagna di tesseramento 2026 La nostra associazione rinnova l’impegno nel promuovere dialogo, partecipazione, solidarietà e tutela dei diritti Le Acli di Arezzo hanno chiuso il 2025 con circa tremilasettecento s - facebook.com facebook