La nuova Seanese Volata in Mugello

La Seanese torna in pista e annuncia il debutto della squadra élite-under 23 al Mugello Circuit. L’evento si terrà sabato 14 febbraio e segna un passo importante nella stagione 2026 della società di Lastra a Signa. La presentazione ufficiale si è svolta recentemente, con la presidentessa Sonia Ceccarelli e il direttore sportivo Daniele Masiani che hanno illustrato il programma e gli obiettivi della nuova squadra.

L’intenso programma della stagione 2026 per la Tripetetolo-Seanese con debutto della squadra élite-under 23 sabato 14 febbraio al Mugello Circuit, è stato presentato a Lastra a Signa, dalla presidentessa della società Sonia Ceccarelli e dal direttore sportivo Daniele Masiani. Tra gli eventi previsti anche l’organizzazione a Lastra a Signa del Campionato Toscano élite-under 23 sabato 6 giugno, mentre la squadra prenderà parte nel mese di marzo a una trasferta nel Principato di Monaco in Francia e più avanti al Giro dell’Albania. La Tripetetolo nata nel 1978 è al terzo anno di abbinamento con la Seanese società da oltre 50 anni nel ciclismo e presieduta da Marco Fuochi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nuova Seanese . Volata in Mugello Approfondimenti su Seanese Tripetetolo Rugby Seven maschile: a Città del Capo vince il Sudafrica in volata. Deludono Nuova Zelanda e Australia La volata scudetto Francesco Camarda torna al Milan dopo la recente esperienza al Lecce, dove ha maturato importanti capacità. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Seanese Tripetetolo Argomenti discussi: La nuova Seanese . Volata in Mugello.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.