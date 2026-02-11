Le banche annunciano i risultati del 2025, con un utile netto di oltre 3 miliardi di euro. Rispetto all’anno passato, il guadagno è salito da 1,95 miliardi. In più, distribuiscono un dividendo record di 2,6 miliardi, ovvero 0,85 euro per azione. La nuova alleanza tra Mps e Mediobanca segna una svolta importante nei loro piani futuri.

Sul tavolo ci sono i conti del quarto quadrimestre e dell’intero 2025: numeri che raccontano di un utile netto di gruppo superiore ai 3 miliardi, in crescita rispetto agli 1,95 miliardi dello scorso anno, e un super dividendo da 2,6 miliardi di euro, 0,85 euro per azione. Ma in realtà l’attenzione di tutti è rivolta all’imminente futuro di Banca Monte dei Paschi: l’operazione Mediobanca e tutto ciò che comporta - fino a Generali ovviamente - per non parlare del rinnovo del cda. Al punto che l’ad Luigi Lovaglio deve, cortesemente ma fermamente, respingere più di una domanda proprio sui modi della fusione, anche se rilancia sulla linea della "piena integrazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova era Mps-Mediobanca: "Pietra miliare della nostra storia"

