Questa volta, il nostro viaggio ci porta a Riyadh, in Arabia Saudita, per seguire la WWE Royal Rumble 2026. Quello che sembrava un’idea difficile da realizzare si è trasformato in una realtà concreta. Partiamo con entusiasmo e curiosità, pronti a raccontare tutto quello che succede nel grande evento di wrestling.

Una proposta apparentemente improbabile si trasforma appositamente in una realtà concreta per un team di appassionati di wrestling, desiderosi di vivere un evento di grande rilevanza come la WWE Royal Rumble in Arabia Saudita. L'iniziativa nasce dall'intenzione di ridurre i costi rispetto a un viaggio negli Stati Uniti, scegliendo un Paese esclusivo e ricco di contraddizioni, per seguire dal vivo uno dei più prestigiosi eventi del wrestling mondiale. Il primo passo è stato assicurarsi i biglietti aerei tramite Ita Airways, con un volo diretto da Roma a Riyadh. Il costo variava tra i 350 e i 450 euro per ogni partecipante.

© Mondosport24.com - La nostra avventura a Riyadh per la WWE Royal Rumble 2026

La WWE si prepara a disputare la Royal Rumble 2026 a Riyadh, in Arabia Saudita, questo sabato.

La WWE ha portato il suo Royal Rumble per la prima volta fuori dagli Stati Uniti, scegliendo come cornice Riyadh, in Arabia Saudita.

