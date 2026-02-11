La Nazionale Italiana di sciabola maschile in ritiro al Playhall Massimo Pironi

La Nazionale italiana di sciabola maschile si è riunita al Playhall di Riccione per l’ultimo ritiro prima delle competizioni importanti. Gli atleti si allenano sotto la guida del commissario tecnico Andrea Terenzio, preparando gli ultimi dettagli in vista delle prossime sfide.

Si conclude al Playhall Massimo Pironi di Riccione il ritiro della Nazionale italiana di sciabola maschile, guidata dal Commissario tecnico Andrea Terenzio. Il gruppo azzurro, composto da atleti tra i 17 e i 32 anni, rappresenta una squadra giovane e di grande prospettiva impegnata in un percorso.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Questa mattina a Foggia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda prova dei Campionati Italiani di Sciabola.

' Prova spettacolare della Nazionale italiana formata da Fontana, Sighel, Nadalini e Confortola, che vince la finale A e si aggiudica la seconda medaglia d’oro di questi Giochi #MilanoCortina2026 #Olympics #ShortTr - facebook.com facebook

