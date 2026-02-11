La nave affonda morti due italiani | la tragedia in un istante una città sconvolta

Una tragedia si è verificata questa mattina nelle acque di Santa Maria Navarrese, nel Nuorese. Un peschereccio è affondato improvvisamente, portando via la vita di due italiani. La comunità è sotto shock, ancora incredula di fronte a quanto accaduto in un attimo. Le autorità stanno cercando di chiarire le cause dell’incidente mentre i soccorritori sono ancora al lavoro per recuperare eventuali sopravvissuti.

Tragedia nelle acque di Santa Maria Navarrese, lungo le coste del Nuorese: un peschereccio è affondato, causando due vittime. L'imbarcazione coinvolta, il motopesca Luigino, originario della marineria di Arbatax, è colata a picco in un tratto di mare profondo circa 200 metri, davanti alle coste orientali della Sardegna. Secondo quanto riportato dalla Guardia Costiera, a bordo si trovavano tre marinai. Purtroppo due di loro hanno perso la vita nell'incidente, mentre un terzo è stato tratto in salvo. Il marinaio sopravvissuto è stato recuperato dal peschereccio Zeus, intervenuto tempestivamente dopo l'affondamento.

