La montagna mia non muore è uscito il nuovo libro di Martina Picca

Martina Picca torna in libreria con un nuovo libro dedicato alla sua montagna, in particolare alla Val Lardana. La scrittrice racconta con semplicità e passione la sua infanzia tra le montagne, portando i lettori nei ricordi di un cuore che non si spegne. Il volume, intitolato “La montagna mia non muore”, arricchisce la sua serie di pubblicazioni ed è già molto atteso.

Un nuovo libro va ad arricchire le pubblicazioni di Martina Picca per Officine Gutenberg. Il titolo è “La montagna mia non muore” e ci porta sulla nostra montagna, in particolare in Val Lardana, nei ricordi della Martina bambina. Così la giovane scrittrice, già autrice per la casa editrice piacentina a partire dal suo primo libro “Se una notte di settembre l’alluvione”, ha definito questo suo ultimo lavoro: “Un atto d’amore verso il luogo che mi ha cresciuta, verso un paesino incastonato tra i monti dove le tradizioni non sono ricordi, ma respiri quotidiani”. Questo libro racconta ciò che resta, e ciò che resiste, di una cultura contadina fatta di lavoro, parole, gesti e silenzi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

