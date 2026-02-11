La statua della Minerva torna a casa ad Arezzo, dopo secoli di assenza. La città si prepara a festeggiare il ritorno dell’opera, che era stata trasferita a Firenze nel 1542. La gente si raduna in piazza, tra sorrisi e ricordi, mentre le autorità annunciano ufficialmente il rientro della dea. Arezzo riacquista un pezzo importante della sua storia e si prepara a riscoprire il valore di questa testimonianza artistica.

Finalmente. Dopo anni passati a Firenze “solo per pochi giorni” dal 1542, la Minerva di Arezzo rientra in città come fanno i figli prodighi: con la valigia piena di storia e tutti pronti a dirle “te l’avevamo detto”. Dal 15 febbraio al 6 settembre, la dea sarà in mostra al Museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate, giusto il tempo di farsi vedere, farsi ammirare e ricordare a tutti che Arezzo, quando si parla di bronzi, non scherza mica. Dopo la Chimera, ecco l’altra signora di famiglia. La Minerva, alta un metro e cinquantacinque di carattere, era tornata alla luce nel 1541 a Colcitrone, mentre si scavava vicino alla chiesa di San Lorenzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - La Minerva torna a casa, Firenze piange e Arezzo stappa (ovvero: dopo secoli di trasloco forzato, la dea si rifà viva)

Approfondimenti su Minerva Arezzo

La Minerva di Colcitrone torna in Italia e sarà esposta presso il Museo Archeologico Gaio Cilnio Mecenate di Arezzo dal 15 febbraio al 6 settembre.

Dal 23 gennaio 2026, l’Associazione Le 7 Note di Arezzo presenta la nuova stagione di concerti

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Minerva Arezzo

Argomenti discussi: LA MINERVA TORNA AD AREZZO; La Minerva dal 15 febbraio torna nella sua città: dove, quando e perché andare ad ammirarla; La Minerva torna a casa, Firenze piange e Arezzo stappa (ovvero: dopo secoli di trasloco forzato, la dea si rifà viva); Foto del Grand Hotel Minerva di Firenze.

La Minerva aretina torna a casa. Ghinelli: Grazie al ministro GiuliSoddisfatto e trepidante. Il sindaco Alessandro Ghinelli incassa un nuovo risultato simbolico e culturale di grande valore per la città. Dopo essere stato tra gli artefici del ritorno della Chimera ... lanazione.it

Minerva Aretina, FdI Arezzo: Risultato costruito con un lavoro politico serioUn ritorno atteso e carico di significati per la città di Arezzo: la Minerva Aretina, simbolo storico e culturale di valore inestimabile, torna a casa. Un traguardo importante annunciato con ... arezzonotizie.it

Torna Miky Qu con la presentazione del suo nuovo romanzo SÌ, NO, NON LO SO! - Edizioni Smasher - presso la libreria indipendente Minerva 1923, Roma, l'11 febbraio alle 17.00! #collettivocreativolatina #romanzo #presentazionelibro - facebook.com facebook