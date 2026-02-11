La Minerva torna a casa Firenze piange e Arezzo stappa ovvero | dopo secoli di trasloco forzato la dea si rifà viva
La statua della Minerva torna a casa ad Arezzo, dopo secoli di assenza. La città si prepara a festeggiare il ritorno dell’opera, che era stata trasferita a Firenze nel 1542. La gente si raduna in piazza, tra sorrisi e ricordi, mentre le autorità annunciano ufficialmente il rientro della dea. Arezzo riacquista un pezzo importante della sua storia e si prepara a riscoprire il valore di questa testimonianza artistica.
Finalmente. Dopo anni passati a Firenze “solo per pochi giorni” dal 1542, la Minerva di Arezzo rientra in città come fanno i figli prodighi: con la valigia piena di storia e tutti pronti a dirle “te l’avevamo detto”. Dal 15 febbraio al 6 settembre, la dea sarà in mostra al Museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate, giusto il tempo di farsi vedere, farsi ammirare e ricordare a tutti che Arezzo, quando si parla di bronzi, non scherza mica. Dopo la Chimera, ecco l’altra signora di famiglia. La Minerva, alta un metro e cinquantacinque di carattere, era tornata alla luce nel 1541 a Colcitrone, mentre si scavava vicino alla chiesa di San Lorenzo. 🔗 Leggi su Lortica.it
La Minerva di Colcitrone torna in Italia e sarà esposta presso il Museo Archeologico Gaio Cilnio Mecenate di Arezzo dal 15 febbraio al 6 settembre.
