Tempo di lettura: < 1 minuto Nella prima giornata di ritorno del girone UISP non ci sono sorprese e la Mata Leão “timbra il cartellino” anche con la penultima Solofra. Nonostante la distanza in classifica gli irpini sono venuti a Benevento a fare la loro onesta partita e per i primi due quarti e mezzo ci sono anche egregiamente riusciti mantenendosi sempre ad una distanza di più o meno 10 punti dai sanniti. Ma sul finire della terza frazione di gioco i giallorossi ingranano la marcia superiore e si mettono avanti di 20 per non essere più riavvicinati dagli avversari. Gioco altalenante per i padroni di casa che danno l’idea di adeguarsi sempre troppo all’avversario che hanno di fronte passando dalla partita perfetta contro i Boars della settimana scorsa al primo quarto di oggi con appena 12 punti realizzati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Mata Leão resta in vetta, vittoria in casa contro il Solofra

La Mata Leão conquista la vetta della classifica dopo una vittoria importante contro gli Hirpinian Nuts nel big match del campionato UISP.

La Mata Leão conquista una vittoria importante contro Polla, inaugurando il 2026 con un risultato positivo nel campionato UISP.

