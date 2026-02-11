Ieri sera si sono scatenate nuove tensioni dopo il rogo al pozzetto. Un gruppo ha rivendicato pubblicamente il sabotaggio, lasciando intendere che l’attacco non fosse casuale. La scoperta ha alimentato sospetti sulla presenza di un basista locale dietro l’attentato. Le autorità indagano ancora per capire chi si trovi dietro questa mano oscura.

La miccia non era solo nel pozzetto: altrettanto incendiarie sono anche le parole che ieri hanno rivendicato le fiamme. Il sabotaggio che all’alba del 7 febbraio ha paralizzato la linea ferroviaria a 300 metri dalla stazione di Pesaro è stato infatti rivendicato online da un sito vicino a gruppi antagonisti con un testo dal titolo "Rompere il ghiaccio", che lo lega apertamente alla protesta contro le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 chiamando in causa anche alcuni partner dei Giochi. E mentre la rivendicazione rimbalza appunto negli ambienti antagonisti, nelle indagini condotte dalla polizia prende corpo l’ombra del "basista": quello che avrebbe mappato pozzetti e scambi, studiato la zona e indicato il punto perfetto dove colpire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mano degli antagonisti. Rivendicato il sabotaggio. L’ombra del basista locale

Questa mattina, le autorità hanno confermato le rivendicazioni dei sabotaggi ai treni di sabato scorso.

Gli anarchici rivendicano il sabotaggio ai treni e minacciano di colpire le Olimpiadi.

Argomenti discussi: La mano degli antagonisti. Rivendicato il sabotaggio. L’ombra del basista locale; ASKATASUNA: IL MALE ALLE ORIGINI; Assoluzioni, archiviazioni e la ricerca del cavillo. La mano leggera coi violenti; Piantedosi: disordini a Torino confermano il volto degli antagonisti dei centri sociali occupati abusivamente.

