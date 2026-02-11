La lirica A misura di bambino

L’opera lirica entra nelle scuole e nelle sale per bambini. Sono iniziati gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, con spettacoli pensati per far vivere l’emozione della musica e delle storie in modo semplice e diretto. Gli artisti portano in scena trame divertenti e melodie che restano nel cuore, rendendo l’opera accessibile anche ai più giovani. Un modo per avvicinare i bambini a un mondo che spesso appare lontano e complicato.

L'opera lirica fin da bambini. Grandi passioni, trame divertenti e melodie immortali: l'opera lirica si fa a misura di bambino. Martedì 17 febbraio alle 10, le Officine Garibaldi di Pisa (via Gioberti 39) apriranno le porte al terzo appuntamento di "Momenti Musicali. Introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi". Il progetto, giunto con successo alla sua quarta edizione, è ideato e promosso dalla Scuola di Musica "Bonamici" con il prezioso sostegno di Fondazione Pisa. L'obiettivo è ambizioso quanto nobile: abbattere le barriere tra le nuove generazioni e la musica, trasformando il patrimonio artistico-musicale italiano in un'esperienza viva, accessibile e coinvolgente.

