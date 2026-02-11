' La libertà di insegnamento non si reprime' | lanciata la manifestazione a Pisa

A Pisa, docenti e attivisti si sono riuniti questa mattina per manifestare contro la repressione della libertà di insegnamento. Organizzano una mobilitazione per sostenere Gaza e contro la militarizzazione delle scuole e delle università. La protesta ha visto la partecipazione di diverse sigle e ha attraversato le vie centrali della città, chiedendo di rispettare il diritto di insegnare senza imposizioni o minacce.

Docenti per Gaza e l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università si mobilitano anche a Pisa per difendere la libertà di insegnamento. In una conferenza stampa di presentazione, oggi 11 febbraio, le due organizzazioni hanno lanciato la manifestazione per il prossimo 13.

