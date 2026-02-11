La lezione dell’esule a Pioltello

La biblioteca di Pioltello si è riempita questa sera per ascoltare Anna Maria Crasti. La vicepresidente dell’Associazione Istriani Polesani Italiani – Libero Comune di Pola in Esilio ha parlato di fronte a un pubblico attento. La sua testimonianza ha ricordato le vicende degli esuli istriani e il dolore di chi ha dovuto lasciare la propria terra. Un momento di memoria che ha coinvolto tutti i presenti, tra ricordi e riflessioni.

Giorno del Ricordo, a Pioltello arriva Anna Maria Crasti. Stasera, in biblioteca, la testimonianza della vicepresidente dell'Associazione Istriani Polesani Italiani – Libero Comune di Pola in Esilio. Una voce potente dell'esodo giuliano-dalmata per arrivare al centro della tragedia, protagonista in prima persona del dramma. "Un'occasione per riflettere sulle ferite del passato e farci portatori e promotori dei valori della pace, della giustizia e della convivenza tra i popoli - l'invito dell'Amministrazione a partecipare all'incontro -. Celebriamo una ricorrenza che ci chiama a riflettere sulle vicende delle foibe: ricordiamo le vittime di quelle atrocità e onoriamo la memoria di chi ha sofferto e ha dovuto lasciare la propria terra".

