La lettera del preside del liceo Parini | Dormo a scuola contro l’occupazione

Il preside del liceo Parini di Milano, Massimo Nunzio Barrella, ha scritto una lettera per spiegare perché passa le notti a scuola. La sua decisione arriva dopo l’occupazione della scuola da parte del collettivo Rebelde. Barrella ha deciso di dormire tra i banchi per monitorare più da vicino la situazione e garantire la sicurezza degli studenti e del personale. La sua scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra studenti, genitori e insegnanti. Ora si attende una risposta ufficiale da parte delle autorità scolastiche.

Massimo Nunzio Barrella è il dirigente scolastico del liceo Parini di Milano. La scuola è stata occupata dal collettivo Rebelde. E lui scrive oggi una lettera a Libero per annunciare perché ha deciso di dormire nell’istituto: «Sono alla mia settima occupazione in 6 anni. Nulla di nuovo sotto il sole. Mi sono sempre fermato in studio nelle notti di occupazione, così come la scorsa notte, senza dormire un minuto, a tutela degli stessi occupanti. Non perché io sia connivente, il contrario. Il mio giudizio è netto e non è mai mutato: si tratta di un gesto illegale, antidemocratico e violento. Dica ciò che vuole il Sindaco Sala, che per una affermazione di identico tenore mi attaccò due anni fa su tv e giornali per tale giudizio.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina studenti e insegnanti si sono trovati di fronte a un blitz al liceo classico Parini.

