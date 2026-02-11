La Juventus di Spalletti a San Siro | Miretti trequartista e difesa a tre e mezzo contro l’Inter

Sabato sera a San Siro, la Juventus di Spalletti affronta l’Inter in un match che può cambiare le sorti del campionato. La squadra torinese si presenta con alcune novità tattiche, come Miretti in posizione di trequartista e una difesa a “tre e mezzo”. La partita si preannuncia intensa, con entrambe le squadre che cercano punti pesanti per la classifica. È una sfida che potrebbe segnare una svolta per il finale di stagione.

Non è mai una partita come le altre, ma il Derby d’Italia di sabato sera tra Inter e Juventus assume quest’anno i contorni di un vero e proprio spartiacque per il destino della Serie A. A San Siro si incrociano due parabole opposte: i nerazzurri di Cristian Chivu, saldamente in testa e lanciati verso il tricolore, e i bianconeri di Luciano Spalletti, impegnati in una serrata lotta per il piazzamento Champions contro Napoli e Roma. Da quando è subentrato a Tudor, l’allenatore toscano ha ricostruito l’identità della “Vecchia Signora”, approdando a una maturità tattica che verrà messa duramente alla prova nel catino della Scala del Calcio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

L'articolo analizza la scelta tattica di Spalletti nella partita di ieri sera contro il Sassuolo, concentrandosi sul modulo adottato dalla Juventus.

