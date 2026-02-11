La Guida Rossa del Touring Club racconta la bellezza della Calabria alla Bit di Milano
La Guida Rossa del Touring Club porta la Calabria alla Bit di Milano. La pubblicazione descrive una regione che attrae turisti italiani e stranieri tutto l’anno. Viene raccontata come una meta ricca di paesaggi diversi e di attrazioni che sorprendono ogni visitatore. La Calabria si mostra come una destinazione da scoprire, capace di conquistare con le sue bellezze autentiche.
La pubblicazione è stata presentata nella Glass Room con l'assessore regionale Giovanni Calabrese e il console regionale del Tci per la Calabria, Domenico Cappellano Una pubblicazione che “celebra la bellezza e la ricchezza di una Calabria straordinaria che l’Italia e i Paesi esteri considerano meta turistica ambita in tutte le stagioni dell’anno”. Così l’assessore regionale al turismo, Giovanni Calabrese, ha parlato della nuova edizione della Guida Rossa Touring Club dedicata alla Calabria, durante la presentazione di oggi, nella Glass Room della Bit di Milano. Insieme a Calabrese ci sono stati il direttore editoriale Touring Club Italiano, Ottavio Di Brizzi, e il console regionale del Touring Club per la Calabria, Domenico Cappellano.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
