La Guida Rossa del Touring Club racconta la bellezza della Calabria alla Bit di Milano

La Guida Rossa del Touring Club porta la Calabria alla Bit di Milano. La pubblicazione descrive una regione che attrae turisti italiani e stranieri tutto l’anno. Viene raccontata come una meta ricca di paesaggi diversi e di attrazioni che sorprendono ogni visitatore. La Calabria si mostra come una destinazione da scoprire, capace di conquistare con le sue bellezze autentiche.

La pubblicazione è stata presentata nella Glass Room con l'assessore regionale Giovanni Calabrese e il console regionale del Tci per la Calabria, Domenico Cappellano Una pubblicazione che “celebra la bellezza e la ricchezza di una Calabria straordinaria che l’Italia e i Paesi esteri considerano meta turistica ambita in tutte le stagioni dell’anno”. Così l’assessore regionale al turismo, Giovanni Calabrese, ha parlato della nuova edizione della Guida Rossa Touring Club dedicata alla Calabria, durante la presentazione di oggi, nella Glass Room della Bit di Milano. Insieme a Calabrese ci sono stati il direttore editoriale Touring Club Italiano, Ottavio Di Brizzi, e il console regionale del Touring Club per la Calabria, Domenico Cappellano.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Guida Rossa

Oggi a Bit Milano il Touring Club ha presentato la nuova Guida Rossa dedicata alla Calabria.

A Milano, alla BIT 2026, la Regione Calabria ha preso il centro della scena.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Guida Rossa

Argomenti discussi: Bit Milano, presentata la Guida Rossa Touring Club Calabria; I 12 migliori ristoranti giapponesi di Milano secondo la guida Michelin; I 7 migliori Cirò rossi, bianchi e rosati scelti dal Gambero Rosso (con una new entry Tre Bicchieri); C'è una guida per decifrare il canale di via Riva Reno.

Bit Milano, presentata la Guida Rossa Touring Club dedicata alla CalabriaÈ con grande entusiasmo che vi invito a sfogliare e ammirare la Guida Rossa Touring Club dedicata alla nostra Regione, un’edizione che celebra la bellezza e ... calabria.gazzettadelsud.it

Guida Rossa Michelin Italia su iPhone e iPod touchDopo la guida Rossa Europea dei ristoranti Michelin, arriva anche la versione Italiana per iPhone e iPod touch. La guida (costo 7,99 euro) è la copia perfetta di quella su carta con tutti i vantaggi ... macitynet.it

Dall'osservatorio Michelin Italia sulla galassia dei 394 Stelle Michelin selezionati dalla guida rossa 2026 arriva la lista dei sei #dolci italiani più amati: tiramisù, cannolo siciliano, cassata, #sfogliatelle, babà al rum e gelato. #ANSATerraGusto bit.ly/4aiOhpB x.com