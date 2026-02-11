La gelateria Nonno Piero alle Olimpiadi di Milano Cortina gli appuntamenti in programma

Giovedì 12 febbraio, alla gelateria Nonno Piero di Cortina, si è tenuto un evento speciale dedicato al gelato delle Dolomiti Bellunesi. Di fronte a una sala piena di giornalisti stranieri, si è svolto uno show-dinner chiamato “Dolomiti Bellunesi: terra del Gelato”. Un modo per mettere in mostra i sapori e le tradizioni di questa zona, con assaggi e presentazioni che hanno coinvolto gli ospiti.

Giovedì 12 febbraio all'Alexander Hall di Cortina, di fronte a un pubblico di giornalisti internazionali, si è svolto l'evento show-dinner dal titolo "Dolomiti Bellunesi: terra del Gelato". Lunedì 16 febbraio l'iniziativa prosegue a Casa Svezia, a Milano, con un evento che vedrà la partecipazione di oltre 100 invitati. In programma una rivisitazione di un piatto dolomitico: polenta calda abbinata al gelato al Puzzone di Moena. «Il mio pro-prozio Zampolli partì a fine Ottocento proprio dalle Dolomiti Bellunesi per vendere gelati nell'allora Impero austro-ungarico. Oggi sono onorato e quasi incredulo di far conoscere il gelato artigianale di eccellenza in un palcoscenico unico come le Olimpiadi Invernali, davanti a stampa internazionale e atleti da tutto il mondo», afferma Daniele Dall'Antonia.

