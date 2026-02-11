A Bruxelles la Commissione spinge per far entrare l’Ucraina nell’Ue già nel 2027, ma a molti non convince questa fretta. Dietro le quinte si discutono mosse rischiose, che sembrano andare contro le regole stabilite dai trattati. La decisione sembra presa, ma la questione resta aperta e divisa tra i Paesi membri.

Quanta fretta, ma dove corre la Commissione con la sua esigenza di far entrare l’Ucraina entro il 2027? A Bruxelles sembrano disposti anche a mosse azzardate e di fatto contrarie allo spirito e alla lettera dei Trattati fondativi. L’Ucraina spinge. Una volta capito che nella NATO non entrerà mai, Kiev ora desidera farsi inglobare dalla UE il prima possibile. Vuole quindi includere questa condizione nei punti del trattato di pace che si va faticosamente delineando. Anzi, ci dev’essere pure la data di adesione: 1º gennaio 2027. Il motivo, spiega Zelensky, è che la data sarà siglata da Ucraina, Europa, USA e Russia, costituendo così una forte garanzia di sicurezza. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - La fretta della Commissione per far entrare l’Ucraina nel 2027: a Bruxelles discutono dietro le quinte le prossime mosse

Approfondimenti su Bruxelles Commissione

Dietro le sue vaste distese ghiacciate, la Groenlandia sta assumendo un ruolo strategico nell’Artico, attirando l’attenzione degli Stati Uniti.

Nel cuore di dicembre, tra le strade di una delle città più affascinanti al mondo, si è svolto il backstage della collezione make-up Rouge Noir di Chanel, in collaborazione con Amica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bruxelles Commissione

Argomenti discussi: L'UE è in crisi politica e spirituale; Meloni e il futuro dell'Europa: Non c'è più tempo. Roma sembra aprire anche al superamento dell'unanimità; C’è la relazione della Garante. Ma il carcere chiude le porte; Progetto Bione: L'amministrazione uscente si astenga dall'ipotecarne il futuro.

Insediata la nuova Commissione nazionale della ricerca sanitariaCostituita da 30 membri nominati con decreto ministeriale, la commissione è presieduta dal ministro della Salute che, nella prima seduta, ha eletto quale vice presidente Alberto Zangrillo, direttore ... quotidianosanita.it

La Difesa europea è competenza nazionale. Gli errori della CommissioneLa presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, domani presenterà una nuova road map sulla Difesa, che dovrebbe contenere gli obiettivi e il calendario per realizzare il riarmo necessario a ... ilfoglio.it

Martedì 10 febbraio 2026 è Safer Internet Day (SID): la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, celebrata in oltre 100 nazioni e promossa dalla Commissione Europea. https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2026/01/14/sid-safer-internet-day-2026/ - facebook.com facebook