La Francia sta vivendo giorni di confusione e incertezza per le Olimpiadi invernali del 2030. Le dimissioni si susseguono, i ritardi si accumulano e alcune coperture di bilancio sembrano scomparire nel nulla. La città di Parigi rischia di perdere l’occasione di ospitare un evento che si preannuncia sempre più difficile da organizzare. La situazione è al limite, e le polemiche aumentano di giorno in giorno.

Parigi, 11 febbraio 2026 – Medaglie che si rompono, record infranti nel giorno del compleanno, cadute spettacolari di leggende dello sci: mentre i XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina monopolizzano l’attenzione, dall’altro lato delle Alpi la tensione per organizzare la prossima edizione è già alle stelle. Dopo il successo dell’edizione estiva dei Giochi di Parigi del 2024, in termini di budget, immagine e biglietti venduti, la Francia si è adagiata un po’ troppo sugli allori. La valanga di dimissioni, insieme ai dubbi sulle coperture finanziarie e sulla lista definitiva dei siti olimpici, ha risvegliato l’Eliseo e il governo dal torpore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Francia nel caos per le Olimpiadi invernali 2030: dimissioni, ritardi e coperture fantasma. Parigi rischia il fiasco

Un’ondata di neve e gelo ha interessato la Francia, con particolare attenzione a Parigi, dove si registrano disagi nei trasporti e cancellazioni di voli.

In Italia si discute delle Olimpiadi del 2030, mentre in Francia esplodono le polemiche.

