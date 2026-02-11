La Francia cerca talenti scientifici internazionali mentre l' Italia resta immobile
La Francia punta sui ricercatori stranieri, offrendo 46 borse di studio e oltre 30 milioni di euro. La maggior parte degli scelti viene dagli Stati Uniti. In Italia, invece, non ci sono novità simili e l’attività di attrarre talenti scientifici resta ferma.
Come riportato da Nature, la Francia ha finanziato 46 ricercatori stranieri attraverso il programma Choose France for Science, con uno stanziamento superiore a 30 milioni di euro e con una scelta molto precisa: quarantuno di questi studiosi provengono da istituzioni statunitensi. L’iniziativa si colloca dentro una strategia europea più ampia che, nel giro di pochi mesi, ha visto moltiplicarsi i programmi di attrazione dei talenti scientifici internazionali fino a superare il centinaio, sostenuti complessivamente da quasi 900 milioni di euro. Nello stesso periodo, le candidature di ricercatori basati negli Stati Uniti ai grant dell’European Research Council sono più che raddoppiate, segnale che un movimento, ancora contenuto ma percepibile, è in atto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Choose France for Science
L’Europa fatica a formare talenti STEM: solo uno studente su quattro sceglie i percorsi tecnico-scientifici mentre metà delle imprese non trova le competenze necessarie
Curiosità, la Chirurgia Generale e d’Urgenza del P.O. “G. Fucito” protagonista in due grandi eventi scientifici internazionali
Ultime notizie su Choose France for Science
Argomenti discussi: Frenare la fuga dei cervelli, ma perché i giovani dovrebbero scegliere l’Europa?.
La Francia cerca l'aiuto straniero per ispirare i suoi giovani chefDopo essere stata rispettata per secoli come la culla della gastronomia moderna e l'apice della cucina, la Francia ha intenzione di inviare all'estero degli chef per migliorare la loro cultura ... it.euronews.com
Flashback azzurro: 8 febbraio 1978, Italia - Francia (2-2), amichevole. Platini cerca di sfuggire alla marcatura di Tardelli. - facebook.com facebook
LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Italia in cerca delle medaglie, Francia favorita - x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.