La Francia cerca talenti scientifici internazionali mentre l' Italia resta immobile

La Francia punta sui ricercatori stranieri, offrendo 46 borse di studio e oltre 30 milioni di euro. La maggior parte degli scelti viene dagli Stati Uniti. In Italia, invece, non ci sono novità simili e l’attività di attrarre talenti scientifici resta ferma.

