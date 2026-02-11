La Formula 1 riparte in diretta da Bahrain su Sky Sport e NOW con i primi test in tv

La Formula 1 riparte in Bahrain con i primi test ufficiali del 2026. Le prove, trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e NOW, hanno visto scendere in pista le nuove monoposto. Gli addetti ai lavori osservano attentamente le prime indicazioni tecniche e le eventuali novità. I team sono già al lavoro per preparare la stagione che si avvicina.

La Formula 1 torna in pista in Bahrain con i test ufficiali 2026 dirette su Sky Sport F1 e NOW tra nuove monoposto, attese tecniche e prime indicazioni. La stagione dei motori entra nel vivo su Sky e in streaming su NOW con i primi appuntamenti di F1, il WRC e la 12 Ore di Bathurst. F1 IN BAHRAIN – Da mercoledì 11, a venerdì 13 febbraio, si torna in pista per la tre giorni di test ufficiali sul circuito di Sakhir, in Bahrain.

