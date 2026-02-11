La fama oltre il talento | Renato Giacchè il re di Trastevere

Renato Giacchè, il re di Trastevere, ha vissuto una carriera lunga e intensa. Ha combattuto e vinto, ha perso e rialzato, ma sempre con il cuore messo in ogni incontro. La sua popolarità non si è mai spenta, anche quando il ring lo ha messo alla prova più volte. La gente del quartiere lo ama ancora oggi, ricordando non solo le vittorie, ma anche il modo in cui ha affrontato le sfide della vita e dello sport.

Aveva ancora gli anni in tasca quando vennero varate le Leggi razziali del 1938 e il sole tra i vicoli di Trastevere entrava di sguincio, facendo sgomitare i suoi raggi tra le cicatrici del Primo Dopoguerra e un preludio di prosopopea colonialista. Il quartiere era anche allora ciò ch'era sempre stato nei secoli precedenti: un'enclave dove Roma teneva da parte una versione diversa della propria anima, popolana ma striata di secolare multiculturalismo, venata d'ebraismo e con una parlata che dava al dialetto una sonorità e dei vocaboli che marcavano una linea di confine tra i trasteverini e gli abitanti degli altri quartieri.

