La discesa europea sulle nevi olimpiche dimostra che l’integrazione funziona

Ieri le valli innevate hanno visto due vittorie importanti per l’Europa ai Giochi Olimpici. La giornata ha portato 27 medaglie in totale, con nove d’oro, e le squadre europee hanno ottenuto due successi che fanno scalpore. I risultati sono arrivati al mattino, dimostrando che l’integrazione tra le nazioni funziona anche nello sport.

La giornata offriva ieri ben 27 medaglie di cui nove del metallo più prezioso. Due gli squilli europei che hanno risuonato in mattinata per le valli innevate. Uno, oro-argento-bronzo nello sci da fondo sprint donne. L'altro, oro-argento nella prova di sci da discesa, la combinata a squadre donne. La discesa comune europea c'è. E funziona. Ma la giornata, è doveroso dirlo, sarà ricordata anche per i risultati eccezionali del team Norvegia: tre medaglie d'oro, una d'argento e due di bronzo. In un giorno solo. E pensate che la Norvegia ha poco più di 5,6 milioni di abitanti, circa la metà di quelli della Lombardia.

