la dieta di sofia goggia come si tiene in forma la campionessa azzurra

Sofia Goggia si mantiene in forma seguendo una dieta rigorosa e un allenamento costante. La campionessa azzurra ha appena conquistato un bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dimostrando di non mollare mai. Ora si prepara già per le prossime sfide, con la determinazione che la contraddistingue.

Sofia Goggia è tornata sul podio olimpico con un bronzo che profuma di impresa alle Olimpiadi di Milano?Cortina 2026. Una medaglia che conferma, ancora una volta, la sua capacità di rialzarsi, reinventarsi e restare competitiva ai massimi livelli nonostante infortuni, pressioni e stagioni complicate. Dietro la sua forza fisica e mentale c'è un lavoro quotidiano che non riguarda solo allenamenti e preparazione atletica, ma anche un'alimentazione costruita con equilibrio, buon senso e zero ossessioni.

Sofia Goggia, la dieta: «Poca pasta, riso olio e parmigiano, frattaglie. Lo sgarro? Strudel e bollicine»Dimenticate le bilance millimetriche e i regimi punitivi. Il segreto della forza esplosiva di Sofia Goggia, la regina delle nevi e punta di diamante dell'Italia a Milano-Cortina 2026, ... leggo.it

La dieta di Sofia Goggia: poca pasta, tante verdure e anche frattaglie. Per dolce una fetta di strudel. L'aperitivo? BollicineUna dieta equilibrata, varia e attenta alle stagionalità. L’alimentazione di Sofia Goggia, campionessa di discesa libera e una delle punte di diamante della squadra italiana alle Olimpiadi di Milano C ... msn.com

