La crisi di Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne | piange sbatte i piedi e poi si sente male

La crisi di Gemma Galgani a Uomini e Donne si è consumata mercoledì 11 febbraio. La dama si è infuriata, ha pianto e sbattuto i piedi in studio, lasciando tutti sorpresi. Alla fine, si è sentita male ed è uscita di scena, lasciando il pubblico senza parole.

Crisi di Gemma Galgani a Uomini e Donne nella puntata in onda mercoledì 11 febbraio. La dama, accusata di essere finta, ha avuto uno scatto d’ira e, ormai in lacrime, è stata costretta ad abbandonare lo studio.🔗 Leggi su Fanpage.it

