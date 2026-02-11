La crisi nel settore dei trasporti colpisce duro le Marche. Tra il 2015 e il 2025, più di un terzo delle imprese di autotrasporto ha chiuso, un dato superiore alla media nazionale del 22%. Gli stipendi si sono livellati e le aziende faticano a trovare manodopera. La situazione resta difficile e nessuno sembra aver ancora trovato una soluzione.

Nell’ultimo decennio, tra il 2015 e il 2025, le Marche hanno perso oltre il 30% di imprese del settore trasporti – un terzo in pratica – quando la media nazionale è del 22%. Una situazione che rispecchia anche il dato provinciale. Paolo Zengarini, responsabile trasporti di Confartigianato, analizza i fattori principali della crisi. "Innanzitutto la mancanza di forza lavoro – spiega –. Il settore è diventato poco attrattivo. I ragazzi non possono accedere ai corsi per le patenti superiori C e CQC prima dei 21 anni. Questo significa che una persona, pur avendo voglia di fare questo mestiere, perde almeno tre anni; se nel frattempo trova un’altra occupazione, ad esempio come operaio in fabbrica, è raro che poi decida di cambiare nuovamente lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La crisi dell’autotrasporto: "Gli stipendi si sono livellati. Manca la manodopera"

Cna Piacenza ha accolto con soddisfazione la decisione del Governo di rimuovere dalla Legge di Bilancio 2026 la proposta di limitare la compensazione dei crediti d’imposta.

La legge di bilancio ha rimosso il divieto di compensazione delle accise, contribuendo a prevenire una potenziale crisi di liquidità nel settore dell’autotrasporto.

Argomenti discussi: La crisi dell’autotrasporto. Sparito quasi un terzo delle ditte in dieci anni: Pesano anche i rincari; MESTRE | LA CRISI DELL’AUTOTRASPORTO, CGIA: ‘IN VENETO HANNO CHIUSO DUEMILA IMPRESE’; Caserta resiste nella crisi dell'autotrasporto: costi alle stelle ma il territorio tiene; Autotrasporto, la crisi della Liguria. In 10 anni chiuse oltre 600 imprese.

La crisi dell’autotrasporto: Gli stipendi si sono livellati. Manca la manodoperaZengarini (Confartigianato): il ricambio generazionale è un problema enorme ... msn.com

La crisi dell’autotrasporto nel Lodigiano, meno 28,8% in dieci anniNel Lodigiano in dieci anni, dal 2015 al 2025, il settore dell’autotrasporto ha perso 83 imprese: erano 288, ora sono 205 (-28,8%). Il dato è contenuto nel rapporto della Cgia di Mestre Autotrasport ... ilcittadino.it

