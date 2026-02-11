La Corte ha chiarito che l’assegno di divorzio serve a compensare chi ha rinunciato al lavoro per la famiglia, non a mantenere lo stesso tenore di vita di prima. La decisione mantiene in vigore il criterio stabilito nel 2018, senza modifiche. La questione resta un nodo aperto, soprattutto nei casi in cui si discute di quanto spetta realmente all’ex coniuge.

Uno degli aspetti più delicati e discussi del diritto di famiglia è l'assegno di divorzio. Separarsi o divorziare non significa soltanto chiudere una relazione affettiva. Spesso significa anche ridefinire equilibri economici costruiti in anni, a volte decenni, di vita insieme. C'è chi ha continuato a lavorare e fare carriera e chi, invece, ha messo in pausa ambizioni e opportunità per occuparsi della casa e dei figli. Negli ultimi giorni si è tornati a parlarne dopo una nuova decisione della Corte di Cassazione, che ha riportato l'attenzione su una domanda molto comune: le regole sono cambiate ancora? La risposta, in realtà, è più semplice di quanto sembri.

La Corte ribadisce che l'assegno serve a compensare chi ha rinunciato al lavoro per la famiglia e non a garantire automaticamente lo stesso tenore di vita. Il criterio introdotto nel 2018 resta immutato

Alessandra Moretti, membro del Parlamento Europeo, è nota per il suo stile raffinato e un'immagine da lady-like.

