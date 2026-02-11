La coppia viola da sogno che fece girare la testa all’Inter del Trap L’indimenticabile B2 Roby e Borgogol show

La Fiorentina di quest’anno ha un grosso problema: prende troppi gol nel finale. La squadra di quest’anno ha subito troppe reti decisive negli ultimi minuti, spesso nel recupero. La differenza tra vittorie e sconfitte si gioca anche su questo, e i tifosi cominciano a perdere pazienza. La storia di Roby e Borgogol, la coppia viola che fece impazzire l’Inter di Trapattoni, sembra ormai lontana.

Tra le tante (troppe!) cose che non vanno nella Fiorentina di questa stagione ci sono sicuramente i tanti gol decisivi subiti negli ultimi minuti, se non addirittura nel recupero. Quando il cronometro si avvicina allo scadere, il panico si diffonde tra i giocatori e i tifosi, spesso seguito da beffe finali disastrose. Ancora una volta guardiamo al passato e agli episodi inversi, per tirarci su di morale, o deprimerci ulteriormente, dipende. Pensando alla situazione attuale, la lotta per la salvezza, viene subito in mente il gol storico di Pino Brizi (grande difensore del secondo scudetto viola) al 90' di Fiorentina-Inter 2-2, fondamentale per la permanenza viola in Serie A, il 16 maggio 1971, alla penultima giornata.

