La cantante pugliese Serena Brancale torna al Festival di Sanremo con il brano

( a skanews) — «Nessuna maschera, nessun gioco, solo la verità». Serena Brancale mostra un’altra sé, e porterà sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano dal titolo Qui con me (Isola degli Artisti Atlantic Records Italy Warner Music Italy). «Il brano Qui con me nasce dall’esigenza di voler raccontare una cosa che ho tenuto per me per tanto tempo ed è una lettera d’amore a mia madre. La cosa purtroppo che ci dimentichiamo è di ricordarci che è giusto parlare ai nostri genitori e celebrare l’amore ogni giorno e quindi approfitto di questo Sanremo per descriverla e celebrarla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante pugliese torna al Festival con "Qui con me". Uno stile e un sound completamente diversi dal tormentone di un anno fa

Approfondimenti su Serena Brancale Sanremo

Ventola torna in Puglia e riprende in mano la sua vita.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il posto del cuore di Serena Brancale a Milano

Ultime notizie su Serena Brancale Sanremo

Argomenti discussi: Raf a Sanremo: La Puglia e Margherita di Savoia le mie radici; Sanremo 2026, Serena Brancale canta l'amore per la madre: testo e significato di 'Qui con me'; Sanremo 2026, Michele Bravi torna con Prima o poi: la canzone scelta (anche) grazie alla mamma; Festival di Sanremo, il cantante si scaglia contro Conti e Amadeus: parole al veleno.

Raf a Sanremo: La Puglia e Margherita di Savoia le mie radiciIl cantante pugliese, assente da 11 anni, pronto a salire sul palco dell'Ariston con il nuovo brano Ora e per sempre. rainews.it

Il cantante il 24 febbracio sarà sul palco del Festival per celebrare i 25 anni di Xdono - facebook.com facebook