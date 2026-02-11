La cantante pugliese torna al Festival con Qui con me Uno stile e un sound completamente diversi dal tormentone di un anno fa
La cantante pugliese Serena Brancale torna al Festival di Sanremo con il brano
( a skanews) — «Nessuna maschera, nessun gioco, solo la verità». Serena Brancale mostra un’altra sé, e porterà sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano dal titolo Qui con me (Isola degli Artisti Atlantic Records Italy Warner Music Italy). «Il brano Qui con me nasce dall’esigenza di voler raccontare una cosa che ho tenuto per me per tanto tempo ed è una lettera d’amore a mia madre. La cosa purtroppo che ci dimentichiamo è di ricordarci che è giusto parlare ai nostri genitori e celebrare l’amore ogni giorno e quindi approfitto di questo Sanremo per descriverla e celebrarla. 🔗 Leggi su Iodonna.it
