Kronos Triathlon Team protagonista anche sulla neve | Viglione primo in Piemonte

La Kronos Triathlon Team ha fatto il suo debutto anche sulla neve. Sabato, gli atleti sono scesi in campo ad Alagna Valsesia, in Piemonte, per una gara che ha regalato emozioni e sfide intense. Tra i protagonisti, Viglione ha conquistato il primo posto, dimostrando grande determinazione in una disciplina insolita per loro. La giornata si è svolta tra sorrisi e fatica, con gli atleti che hanno dimostrato di saper affrontare anche le condizioni più diverse.

Tempo di lettura: 2 minuti Bellissimo weekend di gare sulla neve per gli della Kronos Triathlon Team di scena in Piemonte nella splendida cornice di Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli. In gara due giovani atleti, Pompeo Mercurio e Diocleziano Pio Nardone, accompagnati dal Tecnicoatleta Agostino Viglione, anche egli impegnato insieme ai ragazzi nella competizione. Prima si è svolta la gara di Winter duathlon, che prevede una frazione di corsa seguita da una sessione di sci nordico in tecnica liberaskating. All'arrivo, Pompeo Mercurio ha conquistato il secondo posto di categoria YA, Diocleziano Nardone il terzo posto YA e Viglione il terzo posto nella sua categoria M1.

