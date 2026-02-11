All’improvviso, gli Charlotte Hornets sono passati da squadra normale a una delle migliori della NBA. In pochi mesi, hanno infilato nove vittorie di fila tra gennaio e febbraio, prima di fermarsi contro i Pistons. Hanno registrato anche il mese con il miglior differenziale di punti fuori casa di sempre nella storia della lega. Una scalata sorprendente, che sta facendo parlare tutti gli appassionati.

All’improvviso gli Charlotte Hornets sono diventati una delle migliori squadre della NBA. Non è una frase che avrei mai pensato di scrivere o anche solo pensare, ma i numeri sono dalla loro parte: tra gennaio e febbraio hanno vinto 9 partite di fila prima della sconfitta contro i Pistons, mettendo insieme il mese con il miglior differenziale di punti fuori casa nella storia della NBA. Lo hanno fatto battendo di quasi 30 punti i Thunder, di 55 i Jazz, di oltre 20 Warriors, Nuggets e Magic e di quasi 20 i Lakers. Sono numeri che si normalizzeranno nelle prossime settimane, ma che raccontano di una squadra sulle ali dell’entusiasmo, in senso quasi letterale: dopo la vittoria in volata contro gli Spurs l'allenatore Charles Lee ha fatto LA RUOTA nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Kon Knueppel I wasn't familiar with your game

Approfondimenti su Charlotte Hornets

Kon Knueppel si prepara a Los Angeles per l’All-Star Weekend.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Kon Knueppel drops 26 in hometown return with explosive slam for Charlotte #nba #basketball #sports

Ultime notizie su Charlotte Hornets

Argomenti discussi: Kon Knueppel sfida i migliori tiratori punti all' All-Star Weekend.

Battendo i Kings, Kon Knueppel e gli Hornets vincono la Summer League 2025I 21 punti del rookie Kon Knueppel e un inizio fulmineo hanno contribuito a spingere gli Charlotte Hornets a una combattuta vittoria per 83-78 sui Sacramento Kings nella finale per il titolo della NBA ... pianetabasket.com

NBA, Flagg e Knueppel: da amici e compagni ad avversari per il premio di rookie dell’annoSono stati compagni di squadra a Duke nel loro unico anno al college prima di essere scelti all’ultimo Draft alla 1^ e alla 4^ posizione e nella notte Cooper Flagg e Kon Knueppel si sono affrontati pe ... sport.sky.it

DAME È TORNATO! Damian Lillard - fermo da aprile per la rottura del tendine d'Achille - torna in azione: sarà al Three-Point Contest. LA LISTA DEI PARTECIPANTI • Devin Booker (Phoenix Suns) • Kon Knueppel (Charlotte Hornets) • Damian Lillard (Portlan - facebook.com facebook

Cooper Flagg, Kon Knueppel ancora una volta nominati Rookie del Mese #NBA | #pianetabasket x.com