Kharkiv raid russo | morti tre bambini

Un attacco aereo russo ha colpito un’abitazione a Bohodukhiv, nella regione di Kharkiv, uccidendo tre bambini e un uomo di 34 anni. Due di loro avevano solo un anno, la terza bambina aveva due anni. La notizia ha scosso la comunità locale, ancora sotto shock per la violenza. Al momento non ci sono dettagli sui responsabili o sui motivi dell’attacco.

Approfondimenti su Kharkiv Russo Kharkiv,raid russo: 4 morti, 17 feriti Ucraina, raid russo su Kharkiv: almeno 4 morti. Colpita struttura pediatrica Un attacco russo su Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, ha causato almeno quattro morti e sei feriti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Kharkiv Russo Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news del 4 febbraio. Il Parlamento Ue il 24 febbraio vota il prestito a Kiev; Ucraina - Russia, le notizie di martedì 3 febbraio sul conflitto in Ucraina; Trump: Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 23:28; Ucraina, raid con droni su Odessa e Kharkiv: tre morti, tra cui un bimbo | Fedorov: In arrivo aerei caccia Mirage dalla Francia. Guerra Ucraina, tre bambini e un adulto uccisi in un raid russo nel KharkivUn attacco aereo russo nella regione ucraina orientale di Kharkiv ha ucciso tre bambini e un adulto, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare locale Oleg Synegubov. «Due bambini di un anno ... ilmattino.it La Russia lancia nuovi raid in Ucraina: uccisi 4 civili, tra cui un bambino di 10 anniI bombardamenti notturni ordinati dal Cremlino hanno colpito le regioni di Odessa e Kharkiv ... tpi.it Attacchi notturni su aree residenziali in Ucraina. Distrutta un'abitazione nella regione di Kharkiv, danni e incendi anche nella città di Odessa #ucraina #raid #odessa #kharkiv #morti #feriti #mamma #figlio #russia #cremlino #mosca #GuerraInUcraina #mondo - facebook.com facebook Ucraina, raid russi nella notte: a Kharkiv morti madre e figlio di 10 anni x.com

